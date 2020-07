Smrt Pitera Grina i Flitvud Mek: „Otišao je jedan od najvećih muzičara“

BBC News pre 1 sat

Getty Images

Piter Grin, jedan od osnivača poznatog benda Flitvud Mek preminuo je u 73. godini, saopštila je advokatska kancelarija koja zastupa njegovu porodicu.

„Sa velikom tugom vas obaveštavamo da je Grim preminuo u snu. Narednih dana objavićemo još detalja", navodi se u saopštenju.

Grin, rođen u Betnal Grinu u istočnom Londonu, zajedno sa bubnjarom Mikom Flitvudom osnovao je bend 1967. godine.

Oni su počeli da sarađuju nakon što je Grin jedno vreme menjao Erika Kleptona u bendu Bluzbrejkers.

Grin i Flitvud su zatim ubedili Džona Mekvaja da se priključi novom bendu kao bas gitarista.

On je napisao poznati instrumental Albatros, koji je do danas ostao jedini hit benda koji je stigao do prvog mesta na top listama.

Pored ove numere, za najpoznatije pesme Flitvud Meka smatraju se numere Black Magic Woman i Oh Well.

Upravo je Grin bio zaslužan za način produkcije prva tri albuma benda.

Getty Images

Debitantski album nazvan Flitvud Mek bend je objavio 1968. i odmah je dobio veoma pozitivne kritike, stigavši do četvrtog mesta na top listama.

Grin je napustio bend 1970. godine jer je imao problema sa psihičkim zdravljem.

Dijagnostifikovana mu je šizofrenija i sredino sedamdesetih je proveo neko vreme u bolnici.

U januaru 1978. oženio se sa Džejn Samjuels, dobili su ćerku, a razveli su se 1979.

Grin je jedan od osmoro članova benda - uz Flitvuda, Stivija Niksa, Lindzi Bakingem, Džona Mekvija, Kristin Mekvi, Denija Kirvana i Džeremija Spensera - koji su 1998. primljeni u Kuću slavnih rokenrola.

„Jedan od navećih"

Vest o Grinovoj smrti izazvala je brojne reakcije muzičara širom sveta.

„Za mene i ostale sadašnje i bivše članove Flitvud Meka, smrt Pitera Grina predstavlja ogroman gubitak", rekao je Mik Flitvud.

„Piter, nedostajaćeš mi, ali počivaj miru dok to tvoja muzika nastavlja da živi. Hvala što si me pre toliko godina pitao da ti budem bubnjar. Bili smo dobri, prošli neverovatan muzički put, a mnogi su uživali u tome", dodao je Flitvud.

Lindzi Bakingem je kazala da najviše žali zbog toga što nikada nije nastupila na bini zajedno sa njim.

„Nadala sam se da će se to jednom desi. Način na koji je svirao bio je jedan od razloga zbog kojih sam došla u bend. Njegovo nasleđe će živeti u istorijskim knjigama rokenrola. Hvala ti, Piter, promenio si na živote".

Dejvid Kaverdejl, pevač grupe Vajtsnejk, kazao je da je voleo i divio se Grinu.

„Moja predgrupa svojevremeno je svirala na nastupu Flitvud Meka u džez klubu Redkar. On je bio sjajan pevač, gitarista i kompozitor. Znam šta ću danas da slušam. RIP", napisao je Kaverdejl na Tviteru.

Glumad Dejvid Morisi govorio je o Grinovom fantastičnom glasu „punom duše", a Gizer Batler iz benda Blek Sabat, kazao je da je otišao „jedan od najvećih".

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.26.2020)