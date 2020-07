Vukotić opet uhapšen po nalogu suda u Kotoru

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

PODGORICA: Kotoranin Jovan Vukotić, koji je jutros pušten iz pritvora u Spužu, prema pisanju podgoričkih Vijesti, ponovo uhapšen oko 13 sati po nalogu Osnovnog suda u Kotoru, radi izdržavanja ranije kazne zatvora od tri meseca.

Njegovi branioci tvrde da on ne može biti odveden na izdržavanje kazne jer je to jasno precizirano odlukom kojim je Srbija odobrila izručenje Vukotića Srbiji početkom ove godine. U tom dokumentu, kako su njegovi branioci preneli Vijestima, piše da on ne može biti krivično gonjen za drugo krivično delo, niti podvrgnut izvršenju zatvorske kazne za bilo koje krivično delo izvršeno pre izručenja, a nije predmet izručenja. Vukotić je u Spužu bio od 8. februara, kada je