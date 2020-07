Vremenska prognoza - 29. jul

RTS pre 3 sata

Ljubitelji žarkog leta, dočekali su izgleda svojih pet minuta. Pred nama je najtopliji dan ovog leta, pa cemo sutra uživati u sunčanom i veoma toplom vremenu. Ni vetar neće doneti rahlađenje, biće slab južni. Ujutru temperatura oko 14, tokom dana do 36 stepeni

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 28.07.2020. Utorak Do kraja dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog smera. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 70%. 29.07.2020. Sreda Sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 33 do 36 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 90%. 30.07.2020. Četvrtak Pretežno