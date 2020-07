Lukašenko zbunio javnost: Predsednik Belorusije tvrdi - preboleo sam koronu na nogama

Večernje novosti pre 3 sata | Branko Vlahović -Stalni

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko tvrdi da je preboleo na nogama korona virus. Nije osećao nikakve simptome a da je preboleo taj opasan virus saznao je od svojih lekara koji su mu to rekli u ponedeljak.

Ta informacija je izazvala odjek u Rusiji jer se se Lukašenko sretao krajem juna sa predsednikom Vladimirom Putinom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da je sa zdravljem Putina sve OK i da on radi po svom kalendaru susreta. Boraveći u policijskim jedinicama u Minsku Lukašenko je podsetio da je on rekao da će 97 posto građana Belorusije pobediti virus bez ikakvih simptoma. Hvala Bogu, kazao je Lukašenko ja sam bio u toj grupi bez simptoma. - Mi nismo znali