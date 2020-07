Kon: Virus se smanjuje u cirkulaciji

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da se virus korona smanjuje u cirkulaciji u Beogradu i da se to vidi po broju onih koji se javljaju i kovid ambulante i po broju pregleda.

On je za TV Pink naveo da se smanjuje i pozitivnost onih koji se upućuju na PCR test. "Pozitivnost PCR se spušta, juče je bila oko osam odsto, ranije je bilo između 20 i 30 posto, govorim za poslednjih desetak dana. Pozitivnost u nekim ambulantama je bila čak i 80 odsto", navodi Kon. Upitan u kom mestu je sada najkritičnija situacija on je naveo da je to Bujanovac, ali i ceo Pčinjski okrug, ali da se u manjim sredinama situacija relativno brzo stavlja pod kontrolu.