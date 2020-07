Šarčević o prvom polugođu: Nastava u školi za niže razrede, stariji da biraju

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će roditelji osnovaca imati mogućnost da se opredele da li će u narednoj školskoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi uživo ili od kuće onlajn.

On je naglasio da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole, jer deca do 12 godina po zakonu ne mogu sama da ostaju kod kuće, kao i da je iz pedagoških razloga važna nastava uživo posebno za učenike prvog razreda koji su na početku školovanja i treba da se prilagode školskoj sredini. "Spremili smo nekoliko modela koje ćemo početkom nedelje predstaviti medicinskom delu Kriznog štaba. Modele smo radili na osnovu preporuka koje smo do sada dobili",