Parižani preko penala do Liga kupa, tripla kruna PSŽ-u, ostaje još Liga šampiona (video)

Sportski žurnal

PSŽ je imao pet vezanih titula u Liga kupu Francuske pre nego je seriju prošle sezone prekinuo Strazbur sa Stefanom Mitrovićem. Ove sezone su Parižani došli do krune u prekinutom prvenstvu, nedavno su u Kupu Francuske u finalu sa 1:0 pobedili Sent Etjen, a sada su jurili devetu titulu u Liga kupu. Lion je do sada, naspram osam kruna Svetaca (osvojili i prvu 1995), imao samo jedan trofej. Bitka bez golova otegla se do penala. Prvih pet serija bez promašaja, a onda