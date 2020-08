Portugal: Napravili masku koja "ubija" koronavirus

RTV pre 31 minuta | Tanjug

LISABON - Naučnici u Portugalu saopštili su da su napravili masku koja "ubija" korona virus. Oni su kreirali maske sa specijalnim premazom koji pomaže da se "deaktivira" koronavirus u dodiru s tkaninom od koje su izrađene, piše Juronjuz.

Tim stručnjaka tvrdi da zaštita na maskama ostaje i nakon 50 pranja, što je čini veoma otpornom. Premaz na maskama za posla sata može da smanji mogućnost da se neko zarazi za 99 odsto, rekao je Pedro Simas iz Instituta za molekularnu medicinu u Lisabonu (IMM), jedan od virologa koji je radio na kreiranju maske. Iako to zvuči suviše dobro da bi bilo istinito, Simas ne misli da je to preokret kojim se postiže pobeda. On inisistira na tome da su dobitna kombinacija