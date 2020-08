Egipatske piramide i Burž Kalifa u bojama libanske zastave

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug

Posle stravičnih eksplozija koje su danas popodne uzdrmale Bejrut, u znak počasti brojnim žrtvama, egipatske piramide i zgrada Burž Kalifa večeras su u bojama zastave Libana.

Egipćani su tako na jedinstven način odali počast svim žrtvama koje su stradale u Bejrutu. Istim povodom, bojama libanske zastave osvetljena je u Dubaiju i Burž Khalifa, najviša zgrada na svetu. Prema dosasašnjim podacima, u Bejrutu je poginulo najmanje 50 ljudi, dok je povređeno više od 2.700. Burj Khalifa, the world's tallest building, has been lit up in the colors of the Lebanese flag to pay tribute to those killed and injured in Beirut