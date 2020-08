Pljuskovi, grmljavina i grad, pred nama najnestabilniji avgustovski dan

RTS pre 37 minuta

U sredu tokom celog dana nestabilno vreme sa učestalom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina uz osetan pad temperature. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna do 27 stepeni.

Pred nama je kišan dan sa uslovima za nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U Banatu ujutro i pre podne duvaće jak, jugoistočni vetar a tokom dana i u svim krajevima zemlje u skretanju na istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stepen, a najviša od 22 do 27 stepeni. na snazi je narandžasti meteoalarm sa upozorenjem na moguću lokalnu pojavu grmljavine sa gradom i količinom padavina do 30 litara po metru