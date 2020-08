Predsednik Tramp: Uporedio Kovid sa kugom, pod kontrolom je koliko je to moguće

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je da je širenje korona virusa pod kontrolom "koliko je to moguće" u SAD, gde je najmanje 155.000 ljudi umrlo od infekcije Kovidom-19.

Kako Rojters izveštava, republikanski predsednik nastavio je da vrši pritisak na škole da se ponovo otvore u noćnom postu na Tviteru i branio odgovor svoje administracije na virus. -Ljudi umiru, to je istina. Tako je kako je. Ali to ne znači da ne radimo sve što možemo. To je pod kontrolom onoliko koliko se može kontrolisati. Ovo je užasna kuga- kazao je Tramp u intervjuu za veb stranicu Akios objavljen kasno u ponedeljak.