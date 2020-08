Greg Popovič izazvao ‘buru’ u Americi: Čuveni trener uporedio Nikolu Jokića sa legendama NBA lige!

Hot sport pre 3 sata | Vladimir Andonov

Legendarni trener San Antonio Sparsa, Greg Popovič, nije mogao da dâ veći kompliment Nikoli Jokiću posle utakmice s Denverom.

Strateg ekipe iz Teksasa uporedio je srpskog košarkaša sa istinskim legendama NBA lige – Lerijem Birdom i Mozesom Melounom. PROČITAJTE JOŠ: SPEKTAKL JOKIĆA I PORTERA ZA VELIKI TRIJUMF: Sjajni tandem Denvera ‘nosio’ ekipu do pobede, uzbuna u Lejkersima! (VIDEO) Poznato je koliko Popovič ceni Jokića, prošle godine je imao samo lepe reči za njega u plej-ofu, a ništa drugačije nije bilo ni posle novog susreta. Gregg Popovich on Nikola Jokic: “He’s a reincarnation of