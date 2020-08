U Bejrutu stradala i nemačka diplomatkinja

Nova pre 2 sata | Autor:Nova

U katastrofalnoj eksploziji u Bejrutu koja je odnela više od 135 života, stradala je i jedna zaposlena iz ambasade Nemačke u Libanu, prenose nemački mediji. “Naš najveći strah je potvrđen.

Članica naše ambasade u Berlinu je ubijena u eksploziji u svojoj kući”, naveo je ministar spoljnih poslova Nemačke Hajko Mas. “Svi su duboko uznemireni smrću koleginice.” Mas je izjavio saučešće porodici i osoblju ambasade u Bejrutu. JUST IN: German diplomat has been killed in Beirut port blast — The Spectator Index (@spectatorindex) August 6, 2020 “Želeo bih da se zahvalim svima koji, kao i naša stradala koleginica, čine velike lične rizike širom sveta svakog dana