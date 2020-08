Kako pomoći privredi i sačuvati makroekonomsku stabilnost

RTS pre 2 sata

U petak počinje isplata 60 odsto minimalca zaposlenim u preko 235.000 preduzeća dok će od septembra pomoć države dobiti i novoosnovana preduzeća, rekao je za RTS Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

To je nastavak mera pomoći i odnosi se na 235.000 privrednih subjekata koji zapošljavaju preko milion radnika, a novoosnovane kompanije koje su počele sa radom posle 15. marta zaključno sa junom u septembru će dobiti isplatu u visini od 120 odsto minimalca. "Pomoć države čuva likvidnost, zaposlenost i ekonomsku bazu koja je potrebna da se sačuva do momenta kada će doći do oporavka privrede na globalnom nivou s obzirom da je Srbij otvorena privreda i zavisna od