Šef SZO: Nacionalističko svojatanje buduće vakcine suprotno borbi protiv pandemije

Danas pre 5 sati | Piše: Beta

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Grebejesus (Ghebreyesus) osudio je danas „nacionalističko“ svojatanje buduće vakcine za korona virus i založio se da vakcina bude opšte, zajedničko oruđe koja će čovečanstvu omogućiti da se izbori s pandemijom bolesti KOVID-19.

„Nacionalističko svojatanje vakcine nije dobro. To nam ne može pomoći“, rekao je Grebejesus na video Forumu o bezbednosti u Aspenu. „Potreban je svetski konsenzus kako bi vakcina bila javno dobro, i to kao politička obbaveza“, podvukao je on. Prema njegovim rečima, davanje drugima je neophodnost i svi će od toga imati koristi, uključujući i bolje stojeće zemlje: „Ne treba na to gledati kao na davanje u dobrotvorne svrhe. To je i davanje sebi, jer kada se svet