Predsednik Libana ne isključuje mogućnost stranog mešanja u eksploziju u Bejrutu

Predsednik Libana Mišel Aun izjavio je da se u istrazi eksplzije u Bejrutu ispituje mogućnost da je izazvana "raketom ili bombom".

On je to rekao pošto se broj žrtava razorne eksplozije u bejrutskoj luci popeo na 154 dok je oko 5.000 ljudi ranjeno. "Uzrok još nije utvrdjen. Postoji mogućnost spoljnog mešanja preko rakete ili bombe ili (nekog) drugog akta", rekao je Aun lokalnim medijima. Aun je najavio da će se takodje razmatrati da li je to bila posledica nemara ili nesrećnog slučaja, a do sada je krivio nemar u skladištenju izuzetno eksplozivnog materijala, 2.750 tona amonijum-nitrata, u