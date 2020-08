Vreme danas: Oblačno, toplo i sparno

Sputnik pre 6 sati

Vremenska prognoza za petak, 7. avgust.

Promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Vreme u Srbiji Na severu zemlje suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, a u ostalim krajevima sa pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Vreme u Beogradu I u Beogradu promenljivo oblačno, toplo i sparno, sa dužim periodima sunčanog vremena. Posle