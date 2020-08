Izlazne ankete: Lukašenko vodi sa skoro 80 odsto glasova

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije

Na predsedničkim izborima u Belorusiji vodi dosadašnji predsednik Aleksandar Lukašenko, pokazuju izlazne ankete.

Prema preliminarnim podacima, on je osvojio 79,7 odsto glasova. Drugo mesto, zauzela je S vetlana Tihanovska sa 6,8 odsto glasova. Na trećem mestu se našla Ana Kanopacka sa 2,3 odsto, iza nje su Andrej Dmitrijev – 1,1 odsto i Sergej Čerečenj – 0,9 odsto. Interesantno je da su birači mogli glasati i protiv svih kandidata, a to je iskoristilo 9,2 odsto birača. Centralna izborna komisija je saopštila da je na izborima u Belorusiji do 18.00 glasalo 79 odsto birača.