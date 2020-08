Tajna služba izvela Trampa usred konferencije zbog pucnjave

Nova pre 1 sat | Autor:Milica Božinović

Donalda Trampa iz prostorija za informisanje medija Bele kuće iznenada je otpratio agent američke tajne službe.

Predsednik je bio na podijumu i govorio o glasanju putem e-pošte i koronavirusu kada mu se približio čovek u sivom odelu sa slušalicom. “Oh, ok”, rekao je Tramp, nakon što su ga ispratili iz prostorije. BREAKING: President Trump was just whisked out of the press briefing room by a Secret Service Agent in the middle of his news conference. pic.twitter.com/hrbKZNlaCH — Benny (@bennyjohnson) August 10, 2020 Od novinara se tražilo da ostanu u prostoriji za