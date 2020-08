Vučević: Epidemiološke mere u Novom Sadu ostaju na snazi, novi paket pomoći za privredu grada

Danas pre 18 minuta | Piše: Beta

Epidemiološke mere u borbi protiv korona virusa u Novom Sadu ostaju na snazi, a Grad je doneo nove mere za pomoć privredi, izjavio je danas gradonačelnik Miloš Vučević.

On je naveo da je u Novom Sadu registrovano 1.445 obolelih od korona virusa. „Juče je registrovano 20 novozaraženih, što je najmanji broj u jednom danu u poslednjih mesec dana“, kazao je Vučević novinarima. Dodao je da to „nije razlog da se opustimo“, te će se primena propisanih mera nastaviti. Vučević je rekao da će za sve građane, osim za sportiste, zabrana rada bazena važiti do kraja kupališne sezone. „Dobar trend je da svakog dana imamo više otpuštenih iz