Danas sunčano i toplo, do 33 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno suncano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena.

Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najvisa dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 32 stepena. Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka pretežno sunčano i toplo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, popodnevni pljuskovi sa grmljavinom biće lokalnog