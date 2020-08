Plavokosa dama u žiži javnosti: Evo ko je Putinova ćerka koja je na sebi testirala vakcinu protiv korone (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

NAKON što je predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio da je jedna od njegovih ćerki testirala na sebi vakcinu protiv virusa korona, počela su nagađanja u kojoj je ćerki reč.

Marija Voroncova (35) je najstarija Putinova ćerka, a po zanimanju je pedijatar-endokrinolog, a sve oči su uprte uz nju s obzirom na to da je druga Putinova ćerka plesačica. - Jedna od mojih ćerki je primila takvu vakcinu. U tom smislu je učestvovala u eksperimentu. Posle prve vakcinacije imala je temperaturu 38, sutradan nešto iznad 37 i to je to - rekao je Putin na sednici Vlade gđe je objavljeno da je u Rusiji registrovana prva vakcina protiv kovida-19.