Sunčano i toplo, samo ponegde može da zagrmi

RTS pre 3 sata

U danu pred nama manje vlage u vazduhu i manje šansi za popodneve pljuskove. Biće sunčano, a samo ponegde u planinama može da zagrmi. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu sunčano. Jutarnja temperatura 20, dnevna 32 stepena.

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 30 do 33 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 28 do 33 stepena. U subotu promenljivo oblačno i