Vučić o sastanku u Vašingtonu: Srbija nije u poziciji da odbija razgovore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će učestvovati u razgovorima sa predstavnicima Kosova koje je za 2. septembar u Vašingtonu zakazao američki izaslanik Ričard Grenel, ali da tamo neće biti lako.

"Srbija nije u poziciji, ne bi bilo dobro, da odbija razgovore. U razgovorima ćemo učestvovati, a teme su ekonomske. To je važno za nas, to su dobre teme. To je potvrdio i (kosovski premijer Avdulah) Hoti", rekao je Vučić u gostovanju na televiziji Pink. On je konstatovao da će to za Kosovo biti još jedna prilika da se predstave kao nezavisna država, i poručio da ih Srbija neće tako tretirati, ni u Vašingtonu ni u Briselu, iako "Amerikanci smatraju da su Srbija i