Vučić: Razgovaraćemo u Vašingtonu, teme ekonomske

Nova pre 25 minuta | Autor:Mihailo Jovićević

Srbija će učestvovati u razgovorima u Beloj kući, a teme će biti ekonomske, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je to rekao tokom gostovanja na TV “Pink”, komentarišući izjavu Ričarda Grenela, specijalnog izaslanika Donalda Trampa za razgovore Beograda i Prištine, da će se dve strane sastati 2. septembra u Vašingtonu. “Srbija nije u poziciji da odbija razgovore. Zašto je Grenel rekao da će to biti pregovori, a ne razgovori – to je pitanje za njega. U razgovorima ćemo da učestvujemo, a teme su ekonomske. To su dobre teme. Hoti će, kao i uvek, da govori da su to dve