Bio sam potpuno zdrav, a onda su me stavili na respirator: Miodrag (48) imao običan grip, ali onda je počeo pakao!

Kurir pre 1 sat

Miodrag Petrović (48) zdrav i prav završio na mehaničkoj ventilaciji zbog H1N1 i jedva izvukao živu glavu. Od 1. oktobra počinje vakcinacija kako bismo izbegli tragediju i italijanski scenario, kad su istovremeno bili i grip i kovid

Vakcinacija protiv gripa trebalo bi da počne od 1. oktobra da ne bi došlo do sudara s koronom, najavio je dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član republičkog kriznog štaba. - Tu vakcinaciju treba da uradimo da ne bi došlo do miksanja ta dva virusa, običnog gripa i korone, i da istovremeno imamo i grip i koronu. To bi bilo strašno - upozorio je Tiodorović za TV Palma. Trudnice i deca On je dodao da se „takva tragična situacija desila Italiji marta ove godine,