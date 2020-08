Donald ekstazi: Policija upozorava na drogu sa likom Trampa (foto)

Večernje novosti pre 5 sati | Tanjug

BRITANSKA policija upozila je javnost da izbegava tablete ekstazija sa likom američkog predsednika Donalda Trampa jer su vrlo opasne.

Kako je navedeno, jedan muškarac je uhapšen pod sumnjom da je snabdevao tržište narandžastim tabletama. Printskrin Tviter @DailyMirror Donald Trump ecstasy pills with 'dangerous' MDMA dose could cause serious harm, police warn https://t.co/sY80DMKaCW pic.twitter.com/NRlbnPW5JZ — Daily Mirror (@DailyMirror) August 15, 2020