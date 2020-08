Brnabić: O sastavu nove vlade pita se isključivo Vučić

N1 Info pre 3 sata | nova.rs

Premijerka Ana Brnabić rekla je da se o sastavu nove vlade pita isključivo predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Izvor: Agencije "Da li ću u sastavu nove vlade zadržati isto mesto, to je pitanje za predsednika Srbije, on o tome odlučuje", rekla je Brnabić posle promocije programa "Moja prva plata", preneo je portal nova.rs. Odgovarajući na pitanje novinara da li će zadržati premijersko mesto, Brnabić je rekla da se o sastavu nove vlade pita isključivo predsednik Srbije. "To nije pitanje za mene, o tome ne odlučujem ja, odlučuje predsednik Srbije, to je njegova ustavna