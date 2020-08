Lukašenko: Vlast se menja kroz ustav, a ne ulične proteste

RTV pre 17 minuta | Tanjug

MINSK - Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da je važno da se vlast menja kroz ustavne procese, a ne ulične proteste.

"Ne možemo predati ustav 'nikome', jer bi to dovelo do problema", rekao je Lukašenko, a prenose ukrajinski mediji. Lukašenko je rekao da je spreman da podeli vlast, ali ne kroz ulične proteste i dodao da se trenutno radi na ustavnim promenama koje će preraspodeliti vlast, prenosi Tass. On je to rekao prilikom obilaska fabrike za izradu traktorskih guma, dok su se ispred fabrike okupili demonstranti koji su tražili njegovu ostavku. Najmasovniji protesti, održan i