Devojčica (6) pala sa zida u zoološkom vrtu u Beogradu: Odmah prevezena u Urgentni centar

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

DEVOJČICA (6) povređena je nakon što je danas pala sa zida u Beo zoo vrtu.

Kako se saznaje, devojčica je oko 17 časova pala sa zida visokog nekoliko metara, nedaleko od glavnog ulaza u ZI vrt i zadobila povrede leđa. Ona je potom transportovana u Urgentni centar. Prema prvim informacijama, devojčica je u trenutku nesreće bila sa ocem. - Devojčica je bila u obilasku sa roditeljima kada je došlo do pada. Oni su potom sa detetom došli do glavne kapije kako bi zatražili pomoć. S obzirom na to da nije bilo lekarske ekipe u samom vrtu, pozvana