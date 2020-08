Pokrao flaše sa rakijom i kasetofon u Sokobanji

Nova pre 3 sata | Autor:Andrej Mlakar

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji uhapsili su M.

M. (1956) iz okoline Sokobanje, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i teška krađa. Sumnja se da je on u prethodnom periodu pretio meštanima sela u kojem živi da će im polomiti stvari po kući. Takođe, M. M. se sumnjiči da je provalio u kuću šezdesetpetogodišnjeg muškarca iz koje je ukrao više flaša rakije i kasetofon. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom