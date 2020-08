Ponovo avionski letovi ka CG: Danas prvi let u Podgoricu

Nova pre 37 minuta | Autor:Tanjug

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija danas letom na relaciji Beograd-Tivat, ponovo uspostavlja vezu sa crnogorskim primorjem, a danas će realizovati i prvi let iz srpske prestonice ka Podgorici.

Kako je saopšteno iz Er Srbije ranije, u planu je da se do kraja letnje sezone obavi najviše 296 letova na linijama do Crne Gore. Er Srbija će od 21. avgusta, takođe, ponovo uspostaviti letove između Niša i Tivta. Letovi će se obavljati dva puta nedeljno, petkom i nedeljom, do 20. septembra. Takođe crnogorska aviokompanija Montenegro Erlajns od sutra obnavlja avio-liniju sa Srbijom, a avioni MA leteće ponovo na relaciji Podgorica-Beograd i Tivat-Beograd.