Čovek koji je stvorio Trampa ne prestaje da šokira Uhapšen na jahti ekscentričnog milijardera, evo šta se krije iza toga

Kurir pre 1 sat

Stiv Benon, bivši glavni strateg Donalda Trampa u Beloj kući, a pre toga šef njegovog predizbornog štaba, uhapšen je u četvrtak pod optužnicom za prevaru u kampanji prikupljanja novca za podršku Trampovoj ideji izgradnje zida na granici s Meksikom.

Optuženi su i Brajan Kolfejdž, Endru Badolat i Timoti Sašo jer su navodno prevarili stotine hiljada donatora tokom kampanje "Izgradimo zid" (We Build the Wall). Prikupili su 25 miliona dolara za privatnu izgradnju dela zida na granici jer su Trampov planovi o izgradnji zida neslavno zapeli zbog odbijanja Kongresa da mu osigura potrebne finansije.