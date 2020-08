Švedski model: Vodeći švedski epidemiolog ne preporučuje nošenje maski

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

VODEĆI švedski epidemiolog Anders Tegnel i dalje odbija da preporuči zaštitne maske i upozorava da je "vrlo opasno" oslanjati se na njih.

"Vrlo je opasno verovati da bi maske za lice promenile igru kada je u pitanju COVID-19", izjavio je Tegnel za Fajnenšel tajms. On je objasnio da maske mogu biti dopuna drugim stvarima ako su one dovoljno sigurne. "Ali imati maske za lice a onda misliti da možete da napunite autobuse ili tržne centre - to je definitivno greška", rekao je Tegnel, koji je glavni autor šveske strategije borbe protiv korona virusa koja ne predviđa restriktivne mere, prenosi Biznis