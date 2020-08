Stanković optimista pred utakmicu sa Tiranom

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da je optimista uoči utakmice sa Tiranom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, da ekipa mora da bude oprezna i kontroliše emocije i dodao da ne očekuje nikakve tenzije u predstojećem duelu u Albaniji.

"Bilo je utakmica koje su biti ili ne biti u karijeri. Počev od klupskog, a naročito reprezentativnog. Kada si igrač onda je to lakše, ali to tek sada znam. Bitno je iskontrolisati euforiju i unutrašnje emocije. Pritiska, naravno treba da bude i ja ga obožavam. Treba da postoji pozitivna trema jer je to ono što drži na oprezu. Ako dođe do opuštanja, 'šamar' sledi sigurno. Volim taj osećaj, drugačije je i komplikovanije spremiti se za meč kao trener, to svi znaju", rekao je Stanković, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde igraju u utorak od 20 časova kao gosti protiv Tirane, utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Iz albanskog tima su u više navrata ocenili da su oni favoriti u duelu protiv srpske ekipe, a Stanković je rekao da to prihvata.

"Naravno da svaki trener treba da razmišlja o najvišim ciljevima kroz svoj tim. Ako su već prvaci svoje zemlje cilj i treba da bude ulazak u grupnu fazu Lige šampiona. Oni sebe nazivaju favoritom, mi to prihvatamo i to nije problem. Mi znamo naše kvalitete i znamo kako ćemo nastupati. Ja sam optimista i želim da uđem u grupnu fazu. Igramo 90 minuta i teren će pokazati ko je kakav", naveo je on.

Stanković je rekao da je ekipa spremna i da ne očekuje teniziju.

"Mi idemo da igramo fudbal. Sami klubovi nose svoju tenziju, ali ovo je sport, fudbal. Mi idemo da igramo i da se takmičimo kako bismo doneli kući rezultat. Ne razmišljamo ni o čemu drugom, provokacija ima i kada su totalno druge utakmice, to svi znamo, tako da ne očekujem tenziju", rekao je on.

Trener Zvezde rekao je da je utakmica važna i jer pobednik nastavlja kvalifikacije.

"Mislim da je teže smiriti ekipu i iskontrolisati im emocije, da ne izgore pred važnu utakmicu, naročito sada kada se igra jedna utakmica. Ona može da traje i 120 minuta, ne mora to da bude gotovo u 20, 50 minuta, to nije važno, cilj opravdava sredstvo. Svaka sledeća utakmica je najvažnija i mi moramo tako da razmišljamo. Gledaću da sačuvam tu atmosferu takmičenja za prolaz u narednu rundu. Nije bitno ko je protivnik, mi imamo naš cilj. Vruće jeste, ali nećemo pasti pod to, imamo zajedno mnogo iskustva da to i iskontrolišemo", dodao je on.

Stanković je rekao da ekipa ima još dva dana da se spremi za utakmicu i prokomentarisao je igru protivnika u utakmici protiv Dinama iz Tbilisija u prethodnom kolu.

"Upoznati smo sa njihovom igrom. Videli smo i u duelu protiv Dinama da igraju nizak blok, imaju organizovanu odbranu, igraju na polu-kontre i kontre. Dinamo je imao posed lopte, ali to je, po meni način na koji može doći do greške. Isuviše je to sterilno i nije donelo rezultat, iako kada pogledamo procente, posed lopte je bio na strani ekipe iz Tbilisija, ali gleda se krajnji rezultat", rekao je on.

"Mi nećemo nasesti na to, videćemo u kakvom će sastavu oni izaći, ima tu par mladih momaka. Ipak iskustvo znači mnogo u ovakvim utakmicama. Pričali smo prošli put o utakmici protiv Evrope gde su moji igrači hteli da završe meč za 15 minuta što nije bilo potrebe. Bitno je da se dobro uđe u meč, da imamo kontrolu, kao i da zavisi od nas, jer i kada ima problema ne treba pasti pod uticaj nervoze, straha ili nečeg sličnog", dodao je.

Trener crveno-belih je pohvalio svog fudbalera Er Fardu Bena i njegov odnos prema klubu i najavio je da će za utakmicu u utorak za mesto u timu konkurisati i Milan Rodić.

On nije želeo da otkrije sastav tima, već je rekao da je najvažnija dobra organizacija.

"Nisam se konsultovao ni sa kim, jer ne verujem da neko spolja može bolje da oseti čitav meč od nas koji smo u Zvezdi. Što se tiče postave, znam 95 odsto tima, još malo nam je ostalo da prelomimo, imamo još vremena da analiziramo i detalje. Nije bitno da li su jedan ili dva zadnja vezna. Bitna je dobra organizacija i svi zajedno - to je moj moto", rekao je Stanković.

(Beta, 08.23.2020)