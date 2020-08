Tiodorović: Pad odgovornosti i discipline prema nošenju maski

Danas pre 11 sati | Piše: Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas da se uočava manje poštovanje propisanih mera za suzbijanje epidemije korona virusa. U Srbiji od juče do danas registrovano je još 170 zaraženih korona virusom i još troje preminulih. Ukupno u našoj zemlji do sada je 30.548 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 695 smrtnih slučajeva.

„Moram da kažem da je to više u većim, nego u manjim gradovima i varošima, moj utisak je da ipak tu postoji i pad odgovornosti i discipline prema nošenju maski, čak i u samim gradovima“, rekao je on za TV N1. On je dodao da sve inspekcije u svom domenu moraju nastaviti da rade kao da je i dalje vrhunac epidemije, iako je, kako je dodao, očigledno da je u toku pad broja obolelih. „Od sprovođenja mera zavisi hoćemo li postići rezultat“, rekao je Tiodorović, koji je i