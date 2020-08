Britanija: Eksplozija kod železničke stanice, ima povređenih

Nova pre 25 minuta | Autor:Tanjug

Najmanje jedna osoba je povređena u eksploziji u blizini železničke stanice u engleskom gradu Stoumarketu.

Lokalna policija u gradu, koji se nalazi u okrugu Safok, obaveštena je o eksploziji oko 20.20 po lokalnom vremenu, prenosi BBC. Policija Safoka prvobitno je saopštila da je jedna osoba teško povređena, ali se više ne veruje da je ona zadobila ozbiljne povrede, dodaje Skaj njuz. Portparol hitne službe rekao je da je pomoć pružena dvema osobama, koje su zadobile lakše povrede, a jedna je prevezena u bolnicu. Stowmarket Train Station has now reopened following an