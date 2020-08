Uživo najnoviji presek korone u Srbiji: Dobre vesti! Broj novozaraženih drastično pao, na respiratoru 44 pacijenta

Kurir pre 1 sat

U Srbiji je u poslednja 24 sata testirano 7.261 osoba, od kojih je na virus korona pozitivno 57.

Nažalost, preminulo je 3 pacijenta, a na respiratorima je 44. Od početka epidemije u Srbiji je potvrđeno 30.714 slučajeva korona viursa, a preminula je 701 osoba. Do sada je testirano 876.929 uzoraka. 14.03 - Na teritoriji Mačvanskog okruga tokom jučerašnjeg (23.8) dana nije bilo pozitivnih uzoraka na kovid-19, saopštio je danas Zavod za javno zdravlje u Šapcu. To se poslednjih put desilo pre oko dva i po meseca, tačnije početkom juna kada od 1. do 8. juna nije