Vreme je za prolazno osveženje, šta nas očekuje do kraja avgusta

RTS pre 1 sat

Promenljivo oblačno na jugu i jugozapadu ponegde s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Od srede razvedravanje, ponovo sunčano i toplo.

Iznad Srbije danas više oblaka i malo svežije, na jugu i jugozapadu s kišom i kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15, najviša dnevna do 30 stepeni, u Beogradu oko 29 stepeni. I u utorak će biti slično vreme. Pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i obilnije padavine za kratak period. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža