Rakić: Nema izbora u DS-u, Lečić može da pravi svoju stranku

Zamenica predsednika Demokratske tranke (DS) Dragana Rakić izjavila je da nikakvih unutarstanačkih izbora u DS nema, jer njih može da raspiše samo predsednik stranke ili apsolutna većina Glavnog odbora (GO).

"Pošto se to nije desilo, nema ni izbora, niti kandidata za predsednika DS", rekla je Rakić za današnje izdanje lista Politika. Kako je navela, "to je čak i Vida Ognjenović, predsednica samoproglašenog 'organizacionog odbora' javno priznala u svom intervjuu, da se GO DS nikada nije izjašnjavao o unutarstranačkim izborima jer ta tačka nije ni stavljena na dnevni red". "Dakle", rekla je Rakić, "(Branislav) Lečić i njegovi drugari i pomagači mogu samo da prave neku