Berlin upozorava: Pariz i Azurna obala u crvenom

Večernje novosti pre 1 sat | G. ČVOROVIĆ/Od stalnog

NEMAČKA je svrstala pariski region i grad Pariz, kao i oblast Provansa-Alpi-Azurna obala na jugu Francuske, u rizičnu zonu zbog povećanog broja novozaraženih osoba korona virusom, saopštilo je nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je upozorilo sve one koji ne moraju da putuju u ove regione, da odlože svoja turistička putovanja. Oni koji ipak otputuju u Pariz i na Azurnu obalu, moraće po povratku u Nemačku da urade test i ostanu u samoizolaciji sve do dobijanja rezultata, odnosno do izlečenja, ukoliko je test pozitivan.