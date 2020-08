Ovo niste primetili: Dok svi gledaju igrače Zvezde, igrači Tirane ovako izašli na stadion (foto)

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

MEČ u Tirani je glavni sportski događaj Balkana ovog utorka, a sve oči su uprte u fudbalere.

Zato je fudbalski klub iz Tirane odlučio da posebno obuče fudbalere pred ovaj susret. Naime, fudbaleri su izašli na teren u plavim, gotovo teget odelima, prslukom i belim majicama. Nosili su ujedno i maske zbog pandemije korona virusa koje su imale grb kluba. Tirana je podelila sledeću fotografiju uz opis: ALL that matters is that we pour OUR heart into this game! #homeground #forcatirona A post shared by K.F.Tirana (@kftirana.al) on Aug 25, 2020 at 10:02am PDT -