Do 13 sati glasalo 54,1 odsto građana Crne Gore

Politika pre 18 minuta

PODGORICA – Prema podacima CeDEM-a do 13 sati na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori je glasalo 54,1 odsto građana sa pravom glasa.

CDT je ranije saopštio da je do podneva biračko pravo iskoristilo 45,3 odsto građana Crne Gore, što je za 15,4 odsto više nego na izborima u oktobru 2016, javlja Tanjug. U Crnoj Gori pravo glasa ima 540.026 građana.