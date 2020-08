Izbori u Crnoj Gori, izlaznost do 16 časova veća od 65 odsto

RTS pre 6 minuta

Građani Crne Gore biraju novi saziv parlamenta. U izbornoj trci učestvuje 11 lista i stranaka.

CDT: Do 16 časova izašlo 65,1 odsto birača Do 16 sati u Crnoj Gori glasalo je 65,1 odsto birača, objavio je Centar za demokratsku tranziciju (CDT). To je za devet odsto više nego na parlamentarnim izborima 2016. godine, kada je do 16 sati izlaznost bila 56,1 procenat. #izboriCG Odziv do 16h pic.twitter.com/EQqE9m52Gj— CDT_CrnaGora (@CDT_CrnaGora) August 30, 2020 CDT: Odobreno oko 13.600 zahteva za glasanje putem pisma Birački odbori su odobrili oko 13.600 zahteva