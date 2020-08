Bobi sprečio Dončića da se pobije posle brutalnog faula: Marjanović se u svom stilu oprostio od NBA plej-ofa /video/

Blic sport pre 3 sata | D. N.

Boban Marjanović, Luka Dončić i Dalas Maveriksi eliminisani su iz NBA plej-ofa.

I to posle velikog incidenta u njihovom šestom meču sa Los Anđeles Klipersima, koji su trijumfom od 111:97 došli do konačnih 4-2, pa čekaju pobednika duela Denver - Juta, u kome su Nagetsi našeg na sjajan način došli do izjednačenja u seriji od 3:3. A šesti duel Maveriksa i Klipersa obeležio je brutalan nasrtaj Markusa Morisa na Dončića, kog je zgrabio i sprečio da se fizički razračuna sa rivalom: Naime, tokom jednog prodora nestvarnog slovenačkog reprezentativca,