Jokić: Sedma utakmica će biti ista za nas

Nikola Jokić je posle pobede Denvera u šestoj utakmici u seriji protiv Jute Džez da je njegova ekipa opuštenija kada igra utakmicu pred eliminacijom. Na sličan način će kaže zato igrati i sedmi meč u seriji.

Nagetse je u sedmom meču predvodio Džamal Marej koji je ubacio 50 poena, a to mu je drugi put u ovoj seriji da ima takav učinak. Uz to je u petoj utakmici isti igrač imao 42 poena. "On igra sjajano, njegova energija, vođstvo, igra na nivou superzvede. Voleo bih da mu Bog košarke da još malo takvih stvari tokom plej ofa", rekao je Nikola Jokić. Nagetsi su prošle sezone igrali dve serije na sedam utakmica, protiv San Antonija i Portlanda, a sada imaju još jednu