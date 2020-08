SZO upozorava: Prebrzo otvaranje i relaksiranje mera - recept za katastrofu

N1 Info pre 28 minuta | Beta

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Grebejesus upozorio je da je prebrzo otvaranje ekonomija i relaksiranje mera uvedenih zbog pandemije "recept za katastrofu".

Dodao je da "što više država ima kontrolu nad virusom, to će više njih moći da se otvori" i insistirao na tome da zemlje prilikom ponovnog otvaranja moraju ozbiljno da se pozabave merama za sprečavanje širenja zaraze. "Možda deluje kao da je nemoguće izbalansirati, ali nije", rekao je on novinarima u Ženevi. On je sprečavanje velikih događanja, zaštitu ranjivih grupa i pronalaženje, izolovanje, testiranje i zbrinjavanje zaraženih i njihovih kontakata naznačio kao