Srpski narod se podigao: Vučić se oglasio o rezultatima izbora u Crnoj Gori

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očigledno da je Demokratski front napravio veliki rezultat i pomak na izborima u Crnoj Gori.

- Vidio sam rezultate sa severa Crne Gore i tu je ubedljiva pobeda liste "Za budućnost Crne Gore" - naveo je Vučić i dodao da je prerano izjašnjavati se na bilo koji način. On je dodao da će svakako bilo kome ko pobedi čestitati. - Za mene je važna činjenica da se srpski narod podigao, da je počeo da štiti svoja identitetska prava. To je ono čemu smo kao država pomogli - rekao je Vučić za Televiziju "Pink". On ističe da je cilj i interes njega kao predsednika