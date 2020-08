Đoković protiv Džumhura kreće u napad na broj 18 (UŽIVO)

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Prvi teniser sveta Novak Đoković u pohod na 18. grend slem titulu kreće u 1 sat posle ponoći, a rival će mu biti teniser iz Bosne i Hercegovine Damir Džumhur.

Oni su se se dva puta sastali do sada. Džumhur je Đokoviću u Parizu 2018. predao meč (6:1, 2:1 za Đokovića), a Nole je u Dohi prošle godine slavio sa 6:1, 6:2. Srpski teniser je proteklih dana imao problema sa bolom u vratu, ali je i pokazao da je u dobroj formi, pa na US open stiže sa titulom Sinsinati Mastersa koji je zbog pandemije koronavirusa igran u Njujorku. Đoković je tri puta osvajao US open, 2011, 2015. i 2018. i sada će pokušati da dođe do trofeja kojim