U Kragujevcu nastavljena proizvodnja fijata 500 L

Radnici fabrike "Fijat Krajsler automobili Srbija" (FCA) u Kragujevcu su se vratili na posao posle kolektivnog godišnjeg odmora i plaćenog odsustva od 20. jula.

U Samostalnom sindikatu fabrike agenciji Beta je rečeno da je danas nastavljena proizvodnja vozila u dve smene.

Zaposleni u FCA su otišli, posle svega dve radne nedelje, na dužu pauzu, od 20. do 31. jula bili su na plaćenom odsustvu, zatim na kolektivnom godišnjem odmoru do 21. avgusta, pa ponovo na plaćenom odsustvu do 28. avgusta.

Uoči početka redovne proizvodnje, bio je organizovan start ap 31. avgusta i 1. septembra, odnosno priprema proizvodnje i rezervnih delova uz angažovanje jednog broja zaposlenih.

U fabrici se, kako tvrde u Samostalnom sindikatu, maksimalno primenjuju epidemiološke mere u cilju zaštite od širenja korona virusa.

(Beta, 09.02.2020)